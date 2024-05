Topboulen bij Grand Prix Animo.

DIEREN – Bij jeu de boules-vereniging Boul’Animo in Dieren wordt zaterdag 11 mei weer de Grand Prix Animo gespeeld. “Ook dit jaar weten weer vele toppers uit de Jeu de Boulewereld de weg naar Dieren te vinden voor dit prestigieuze toernooi”, meldt de organisatie. “Op de deelnemerslijst prijken dan ook de namen van meerdere regerende Nederlands kampioenen en hun voorgangers. Maar ook sterke buitenlandse teams komen weer graag naar Dieren. Het kostte dan ook weinig moeite het maximale aantal van 48 teams aan de start te krijgen.” Natuurlijk doen er ook diverse teams van Boul’Animo een gooi naar de prijzen en de club denkt dat zij best kans maken. “De geschiedenis leert dat onze teams goed mee kunnen komen in dit veld. Niet voor niets waren twee Nederlands kampioenen lid van Boul’Animo.”

Het toernooi begint met twee voorgelote partijen, waarna indeling in poules naar resultaat volgt. De eerste boules worden gegooid vanaf 10.00 uur. Publiek is welkom, de toegang is vrij. Het complex van Boul’Animo is te vinden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren.