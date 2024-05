Toertocht van Dörsclub Lieren

OOSTERHUIZEN – De Dörsclub Lieren houdt zaterdag 18 mei de jaarlijkse toertocht, zoals gewoonlijk op de zaterdag voor Pinksteren en tijdens de Oranjefeesten in Oosterhuizen. Speciaal voor het veertigjarig bestaan van de Dörsclub is een mooie rit uitgezet door het prachtige landschap rondom Klarenbeek, Wilp, Teuge, Beemte en Wenum-Wiesel. De pauze onderweg is bij LMB Witteveen Mechanisatie in Wenum-Wiesel, waar slagerij en cateraar Ter Weele de inwendige mens verzorgt.

Het vertrek is ‘s morgens om 10.00 uur vanaf het kermisterrein. Wie mee wil rijden met een oldtimer, kan zich aanmelden bij Jan Muller, 06-33612616 of jan-muller@live.nl. Inschrijven kan ook op de dag zelf, vanaf 8.00 uur.

Het ligt in de bedoeling van de Dörsclub om op een zaterdag in augustus een open dag te houden ter ere van het veertigjarig jubileum. Dit om alle machines te kunnen tonen en demonstreren. Iedereen wordt uitgenodigd, ook de sponsors, om dit mee te maken. De datum wordt nog bekend gemaakt op onder andere de Facebook-pagina van Dörsclub Lieren.