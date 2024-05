Tocht met duofiets in Loenen

LOENEN – Het mooie weer komt er aan, heerlijk om een mooie fietstocht te gaan maken. In Loenen is een duofiets beschikbaar voor mensen die er graag eens op uit willen, maar dit zelf niet of minder goed kunnen. Deze fiets kan worden gehuurd voor slechts 10 euro per dagdeel. Mensen kunnen dan met een familielid of kennis rondfietsen in de omgeving. Er zijn ook vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen. De fiets kan worden besproken via 06-30443777.