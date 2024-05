Tim Akkerman bij podium Doesburg

DOESBURG – Voormalig DI-RECT leadzanger en gitarist Tim Akkerman is een muzikant met een grote passie voor zijn vak. Op vrijdag 31 mei is hij, in het kader van tien jaar Podium Doesburg, te bewonderen in Doesburg tijdens zijn church-tour langs kerken en kapellen.

Akkerman is altijd op zoek naar een persoonlijke connectie met zijn publiek. De tour langs kerken en kapellen biedt hem niet alleen die unieke ervaring, maar laat ook zijn veelzijdigheid zien als artiest. In de intieme setting van Podium Doesburg kunnen de toeschouwers genieten van Tims indrukwekkende stem, zijn bekwaamheid als muzikant en de diepgaande betekenis achter zijn nummers. Door de intieme sfeer wordt de muziek van Tim nog indringender en worden zijn teksten nog persoonlijker.

Tijdens één van de sets krijgt Akkerman ondersteuning van support act Pieternel. In haar Americana-muziek mengt de Amsterdamse zangeres klassieke country met moderne pop- en folkelementen. Met haar rustgevende, krachtige stem deelt ze persoonlijke verhalen en schildert ze intieme portretten van anderen.

Aanvang is 20.00 uur. Kaarten kosten 22,50 euro.

Foto: Melissa Scharroo