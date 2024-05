Thema-avond SP over Europa

DIEREN – SP afdeling Rheden houdt op maandag 6 mei een thema-avond over de aanstaande Europese verkiezingen. Gerrie Elferink, lijsttrekker voor de SP tijdens de Europese verkiezingen, is dan te gast. Als voormalig wethouder in Arnhem is hij ook bekend geworden door undercover te gaan als arbeidsmigrant en de uitbuiting van deze mensen zichtbaar te maken. Elferink is een felle strijder voor rechtvaardigheid en vertelt over de plannen van de SP in Europa. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oase in Dieren en begint om 19.30 uur. Aanmelden gaat via rheden@sp.nl of 06-12878846.