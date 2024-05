Theater voor jong en oud

VELP – Op zondag 26 mei vanaf 15.00 uur is er een interactief theaterstuk in de Grote Kerk in Velp, getiteld ‘Voetstuk’. Kinderen worden actief betrokken om mee te doen aan deze ‘meeslepende en humorvolle’ uitvoering.

De voorstelling wordt gehouden door de christelijke theaterwerkgroep ‘Orde der Dwazen’. In ‘Voetstuk’ gaan de aanwezigen samen met twee engelen, Micha-el en Raffa-el, op zoek naar hoe ze het leven van Alice weer op de rails kunnen krijgen. Zij is verbitterd en leidt een teruggetrokken bestaan. Ze blijft zoveel mogelijk binnen.

Op een dag komen er twee engelen bij haar op bezoek die ‘orde op zaken’ moeten stellen. Stapje voor stapje komen Micha-el en Raffa-el er samen met Alice achter wat er moet gebeuren voordat zij weer verder kan. Maar daar hebben ze de hulp van de kinderen hard bij nodig.

Voorafgaand aan het theaterstuk, vanaf 14.30 uur is er gratis koffie en thee te verkrijgen. Ook de voorstelling zelf is gratis. Na afloop is er een collecte en zijn er drankjes tegen betaling te verkrijgen.