Tennis in de zomer in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Tennisclub Leuvenheim nodigt iedereen die fit wil blijven deze zomer en de sport tennis wil proberen uit om mee te doen aan de Zomer Challenge. Dit is een kort lidmaatschap van vier maanden (juni tot en met september), waarmee spelers vrij kunnen tennissen op de mooie gravelbanen aan de Metelerkampweg in Leuvenheim. Deelnemers kunnen les krijgen en meedoen aan KNLTB-toernooien in het hele land. Op zondag 2 juni om 13.30 uur wordt er een tennisclinic verzorgd voor de liefhebber. Meedoen aan de Zomer Challenge kost 40 euro. Opgeven kan door een mailtje te sturen aan info@leuvenheimsetennisclub.nl