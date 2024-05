Tabletcursus Ons Raadhuis

VELP – In Ons Raadhuis in Velp start woensdag 29 mei een zesdelige tabletcursus. Mensen die willen leren hoe zij op hun Android-tablet kunnen werken, kunnen aansluiten. Ze leren e-mailen, foto’s bewaren en bekijken, Facebook gebruiken, beeldbellen en spelletjes-apps downloaden en spelen. De bijeenkomsten zijn tot en met woensdag 3 juli wekelijks van 10.30 tot 12.00 uur. Aanmelden kan bij Ons Raadhuis, 026-8449140 of info@onsraadhuis.com. De cursus is niet geschikt voor mensen met een iPad van Apple.

