Succesvolle muziekquiz vanaf het carillon

DOESBURG – De Doesburgse Culturele Zondag van 5 mei had op Bevrijdingsdag een extra onderdeel. In het hart van de binnenstad werd een muziekquiz gehouden. Beiaardier Frans Haagen speelde muziekfragmenten op het carillon in de Martinitoren, die door de deelnemers herkend moesten worden.

Al ruim voor aanvang kwamen er deelnemers naar eetcafé Bruut om een formulier op te halen, zodat zij zich konden verzekeren van een goede plek op het terras. Veel bewoners van de diverse wijken van Doesburg kwamen naar het centrum om mee te doen aan de quiz. De terrassen zaten vol en de sfeer zat er goed in. Tijdens het klokkenspel was er volle aandacht om de juiste fragmenten te herkennen; van Billy Joel tot Joost Klein en van Elvis Presley tot André Hazes. Het was een zeer gevarieerde en actuele lijst met muziekfragmenten en voor velen was volle concentratie nodig om de juiste nummers eruit te halen.

Na ongeveer een uur werden de wedstrijdformulieren weer ingeleverd en kon de jury aan de slag om de antwoorden te controleren. Er waren diverse prijzen te winnen, geschonken door de Doesburgse ondernemers, waaronder een diner voor twee bij eetcafé Bruut. De winnaars voor dit romantische diner voor twee waren Kelly en Roy Lesterade. Zij hadden alle nummers goed geraden.

Deze muziekquiz werd georganiseerd door Ruud Wijlhuizen van Bruut, beiaardier Frans Haagen en een aantal bestuursleden van het Doesburgs Carillon. Zij kijken met een zeer tevreden gevoel terug op deze succesvolle middag en gaan kijken of herhaling in het najaar mogelijk is.

Foto: Hans Wonink

carillon-doesburg.nl

Van links naar rechts: Rob van Pernis, voorzitter Carillon Doesburg, met winnaars Kelly en Roy Lesterade