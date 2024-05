Strijkkwintet in Hallse kerk

HALL – Het Brummens strijkkwintet Luigi Consort geeft zondag 2 juni een concert in de Ludgeruskerk in Hall. Speciaal voor deze gelegenheid heeft het kwintet zich uitgebreid tot tien strijkers en het gezelschap bestaat uit drie violisten, drie altviolisten, drie cellisten en een contrabassist. In deze grote bezetting worden bekende werken van Johan Sebastian Bach en Vivaldi uitgevoerd. Het kwintet zelf speelt daarnaast werken van Luigi Boccherini. Het geheel wordt geleid door aanvoerend violiste Elin Eriksson. Het concert is van 16.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.