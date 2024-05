Stoomtreindag Hemelvaartsdag

BEEKBERGEN/LOENEN – Op Hemelvaartsdag is de Nationale Stoomtreindag. Op deze dag rijdt de VSM met meerdere stoomtreinen tussen Apeldoorn, Beekbergen en Loenen. De eerste trein vertrekt om 9.40 uur vanaf Beekbergen naar Apeldoorn. De eerste rit naar Loenen is om 10.00 uur. De fiets mag deze dag gratis mee in een aantal treinen.

In het historische Museumstoomdepot vinden verschillende activiteiten plaats. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen in een van de stoomlocomotieven. Locomotieven worden gerangeerd en onder de waterkolommen gereden voor het innemen van water. Ook rijden er vanuit Beekbergen goederentreinen en worden er historische diesellocomotieven ingezet.

stoomtrein.org