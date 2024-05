Stiltekring in Dieren

DIEREN – Zondag 12 mei is er weer een stiltekring op het Stationsplein in Dieren. Hierin wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en op andere plekken in de wereld. Ook wordt stilgestaan bij mensen die respect voor elkaar hebben, dichtbij en veraf. De stiltekring wordt georganiseerd door de Ambassade van de Vrede, afdeling Dieren/Ellecom en de werkgroep Stiltekring Dieren en begint om 14.00 uur. Iedereen mag aansluiten.