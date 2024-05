Stichting Stoer op tournee

DIEREN – Om de inwoners uit Rheden en Rozendaal nog beter te kunnen bereiken, gaat stichting Stoer dit jaar ‘on toer’. Op dinsdag 7 mei zijn de medewerkers in de Ontmoetingskerk in Dieren. Vanaf 10.30 uur zijn senioren welkom via de ingang aan de Domeinlaan.

Stichting Stoer geeft advies aan ouderen om hen zolang mogelijk vitaal en veilig thuis te laten wonen. Iedere maand zijn de coördinator en een Vrijwillige Ouderen Adviseur op een andere locatie aanwezig. Zij leggen uit waarin Stoer van betekenis kan zijn, en bezoekers kunnen hun vragen stellen. Meer informatie over ‘Stoer on toer’ is verkrijgbaar bij coördinator Heidi Nusselder, 06-11608924 of heidinusselder@stichtingstoer.nl.