Stemmen voor verkeersplein

REGIO – Kindcentrum Robin uit Dieren en de Roncallischool uit Velp zijn in de race voor een ANWB Verkeersplein. Ze doen mee met de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’.

Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen met fietsen en meteen praktijkervaring opdoen. Tot en met 31 mei kan iedereen een stem uitbrengen op een van de in totaal driehonderd basisscholen in Nederland die meedoen.

“Kinderen doen steeds minder ervaring op in het verkeer, omdat ze tegenwoordig vaak met de auto of bakfiets worden gebracht. Dit gaat ten koste van hun fietsvaardigheid en verkeersinzicht in het steeds drukker wordende verkeer. Goed oefenen is daarom extra belangrijk, dan worden kinderen zich bewust van de gevaren van het verkeer en kunnen zij sneller zelfstandig naar school fietsen”, aldus de ANWB

Op een ANWB Verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen met verschillende verkeerssituaties, zoals oversteken, scherpe bochten nemen met de fiets, het inhalen van andere verkeersdeelnemers en het veilig oprijden van een rotonde.

Bij een rondvraag onder scholen die al een ANWB Verkeersplein hebben, vertellen leerkrachten dat het verkeersplein een hele waardevolle aanvulling is op de theorie in de klas. Bijna 80 procent van de scholen gebruikt het verkeersplein iedere dag. Het past goed bij bewegend leren; door te doen blijven verkeersregels beter hangen bij een kind. Bij de helft van de scholen wordt het verkeersplein ook buiten schooltijd gebruikt door buurtkinderen.

De winnaars ontvangen bij de start van het komende schooljaar een ANWB Verkeersplein, een lespakket, een verkeerslicht en een ANWB-fietsje. De verkeerspleinen worden bekostigd door het ANWB Fonds. Hiermee wil de ANWB het verkeersinzicht van kinderen verbeteren.

anwb.nl/wineenverkeersplein