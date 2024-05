Start lotenverkoop Schaapscheerdersfeest

LOENEN – Deze week wordt gestart met de lotenverkoop van het Schaapscheerdersfeest in Loenen. Om het feest voor jong en oude vrij toegankelijk te houden is deze loterij noodzakelijk. De loten worden huis-aan-huis te koop aangeboden. Er zijn mooie prijzen mee te winnen, de hoofdprijs is een ballonvaart.

Het Schaapscheerdersfeest wordt gehouden o[p zaterdag, op het terrein aan de Groenendaalseweg. De schapen worden op de traditionele wijze worden geschoren: met de schaar. De schapen worden om 8.30 uur opgewacht bij het wildrooster aan de Droefakkers. Na een kleine rondgang door het dorp worden de schapen onder begeleiding van de herder in de kraal gedreven, waarna om 9.00 uur het feest gaat beginnen.

Op het terrein zullen, naast het scheren, oude ambachten worden gedemonstreerd, zoals bezembinden, kantklossen, stoelenmatten, spinnen, mandenvlechten, klompen maken en het scherpen van een zeis. Vele hobbyisten zullen hun waren te koop aanbieden.

Ook wordt er voor de inwendige mensgezorgd met pannenkoeken, hamburgers, ijs en koffie/thee en frisdrank en limonade. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de boerenkapel De Plaggestèkers uit Loenen.

Om 15.45 uur uur vindt de trekking van de verloting plaats. De loten zijn op het feest ook te koop bij de stand van de schaapscheerderscommissie.