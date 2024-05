Stadskantoor officieel geopend

DOESBURG – Het grootste deel van de Doesburgse gemeentemedewerkers is al ruim een jaar geleden verhuisd, maar het nieuwe Stadskantoor op de Beinum was nog verre van klaar. De benedenverdieping werd het afgelopen jaar grondig verbouwd, zodat er ook ruimte ontstond voor andere organisaties, zoals de bibliotheek West-Achterhoek, de Plusbus, Caleidoz Welzijn, het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, de Buurtacademie, Vluchtelingenwerk en Santé Partners. Vrijdag 24 mei verrichtten wethouders Birgit van Veldhuizen en Stan Hillenaar de officiële opening.

De gebruikers zijn allemaal erg enthousiast over het nieuwe stadskantoor. Met name de letterlijk korte lijnen kunnen de medewerkers van de diverse organisaties wel waarderen. De nieuwe ruimte biedt bijvoorbeeld de bibliotheek mogelijkheden om meer activiteiten en ontmoeting op te zetten. Wethouder Van Veldhuizen is trots op het nieuwe onderkomen. “Ik hoop dat iedereen hier fijn kan werken en dat we elkaar weten te vinden!”

Foto: Cynthia Vos