Spulletjes voor rommelmarkt

DOESBURG – Op zaterdag 22 juni houdt MDVS Doesburg een rommelmarkt in en om haar clubhuis De Harmonie aan de Burgemeester Nahuyssingel. Daarvoor is de vereniging op zoek naar spulletjes om te verkopen, zoals boeken, cd’s, huishoudelijke artikelen, gereedschap, glaswerk en servies. Op dinsdag- en donderdagavond kunnen de spullen tussen 19.00 en 22.00 uur worden ingeleverd bij het clubhuis. Een afspraak maken kan ook, via 06-45140117. De opbrengsten van de rommelmarkt komen volledig ten goede aan de muziekvereniging.