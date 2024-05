Sporten en koken voor kinderen

RHEDEN – Op woensdag 1 mei van 14.30 tot 16.00 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar terecht bij Korfbalvereniging Rheko in Rheden om te sporten en koken. De organisatie is in handen van Kookjes en @2befit_lifestyle.

Tijdens 2be fit & food kids volgen de kinderen onder leiding van een personal trainer een spannend sportparcours. Snel rennen, klimmen, tijgeren en natuurlijk met elkaar samenwerken. In de pauze gaat een Kookjes kinderkookcoach samen met de kinderen ‘snelle snacks’ maken. Dat zijn ‘verrukkelijke mini hapjes die zoveel energie geven dat je gelijk nog een rondje sportparcours kan doen’. De kinderen mogen de bites ook mee naar huis nemen.

De entree bedraagt 3 euro per kind. De opbrengst is voor Stichting Het Gehandicapte Kind. Buitensportkleding en -schoenen zijn gewenst. Aanmelden kan via info@kookjes.nl. Vermeld de namen en leeftijden van de deelnemers. Rheko is te vinden aan de IJsselsingel 19 in Rheden.