Spontaan jubileumfeest op Zwembad Molen-Allee

LOENEN – Voorzitter Arjan Reuvekamp was zaterdag 25 mei apetrots dat hij op het jubileumfeest van zwembad Molen-Allee in Loenen een flink gezelschap kon verwelkomen. Een flink aantal genodigden kwam naar het bad om getuige te zijn van de officiële ingebruikname van de zonnepaneleninstallatie. Door de schenking kan het bad duurzaam verwarmd worden en de stroom aanwenden voor de pompen en nog meer. Wethouder Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn kwam er speciaal voor naar Loenen.

Het Loenense bad was voor deze gelegenheid feestelijk opgetuigd, maar ook rondom de baden was alles tot in de puntjes in orde gemaakt. Niet alleen het zwembad had een jubileum te vieren; de Energie Coöperatie Loenen (ECL) bestaat vijf jaar en Loenen Energie Neutraal tien jaar. Redenen genoeg voor een feestje.

Duurzaamheidsmarkt

Bij het zwembad werd een duurzaamheidsmarkt opgesteld. Verschillende Loenense bedrijven lieten zich zien en vertelden over de mogelijkheden om energie te besparen. Voor de schoolkinderen was een spelletjesmiddag. Op school leerden de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 om bootjes te maken met propellers, die werken op zonne-energie. In het zwembad konden ze deze laten zien. Helaas was er ‘s middags weinig zonneschijn.

Er was ook veel waterplezier met ‘Met glans van de schans’ en ‘Plons van de plank’. Het was jammer dat het weer niet zo meewerkte, maar het werd alsnog een leuke middag.

Verduurzamen

Het Loenens Zwembad Molen-Allee heeft een geschiedenis die terug gaat tot 1932. Vanaf de opening heeft het bad vele voorzitters gekend. Sinds enkele jaren is dit Arjan Reuvekamp. Hij vertelde zaterdag over de prettige samenwerking met Loenen Energie Neuraal. Het bad heeft jaarlijks grote stroomkosten en had tevens de grote wens om de temperatuur van het water aangenamer te maken. Kort geleden werd al een serie zonnepanelen geplaatst, maar dit was onvoldoende. LEN bood aan om met een zonne-installatie het bad weer een stukje verder de verduurzamen.

De voorzitter noemde de goede samenwerking in Loenen die dit mogelijk heeft gemaakt. Vele vrijwilligers zijn bezig geweest met de graafwerkzaamheden voor kabels om het bad. Ook de sponsoren kregen een compliment voor de medewerking. Speciaal werden badmeester Hans Verlangen en echtgenote Ciska naar voren geroepen om lovende woorden en bloemen in ontvangst te nemen.

Waardering

Wethouder Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn heeft veel waardering voor hetgeen hier in Loenen gebeurt. De wethouder feliciteerde de Energie Coöperatie en Loenen Energie Neutraal met hun jubilea. Hij had grote bewondering voor wat deze groepen in korte tijd tot stand hebben gebracht. Ook voor het Loenense zwembad had hij lovende woorden.

LEN-voorzitter André Zeyseink zei uitermate tevreden te zijn over de prestaties van de Loenenaren. Er is al 1,5 miljoen euro bespaard op de Loenense energierekeningen en 5,5 miljoen kilo CO2-emissie voorkomen. Timon Luesink van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp liet weten bijzonder trots te zijn wat hier deze dag is gebeurd. “Met elkaar is dit tot stand gekomen. Een klein bad aan de Molen-Allee in 1932 is door aller inspanning uitgegroeid tot een prachtig badcomplex, dat nu dankzij LEN fors is verduurzaamd.”

Natuurlijk was de muziekvereniging OLTO van de partij en blies vrolijke noten toen wethouder Danny Huizer samen met Timon Luesink de openingshandeling verrichtte met het doorknippen van het lint met een aantal ballonnen. Nadien was er nog een gezellig samenzijn om te toosten op dit prachtige resultaat van ECL en LEN.

Samenwerkingsovereenkomst

Deze middag zijn er ook nog belangrijke handtekeningen gezet. André Zeyseink van Loenen Energie Neutraal, Vincent Buitenhuis van Veluwonen en wethouder Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn tekenden een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken het dorp voor te bereiden op de komst van duurzame warmte. Ze tekenden een bord met de tekst ‘Samen maken we duurzame warmte in Loenen haalbaar en betaalbaar’. Loenen is een van de vier ‘wijken van de toekomst’ in de gemeente Apeldoorn. In het komende jaar gaat men aan de slag om te onderzoeken Loenen het beste kan worden voorzien van duurzame warmte.

Foto: Henny Versteeg

Wethouder Danny Huizer en Timon Luesink van de Dorpsraad verrichten de officiële ingebruikname van de zonnepanelen