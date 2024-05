Spiker sluit succesvol zaalseizoen af, beachvolleybal van start

EERBEEK – Volleybalvereniging Spiker uit Eerbeel heeft het seizoen succesvol afgesloten. Drie seniorenteams werden kampioen in hun klasse.

Dames 1 werd overtuigend kampioen in de promotieklasse, nadat dit vorig jaar net niet lukte, en gaat volgend jaar derde divisie volleyballen. Dames 4 werd ruim kampioen in de derde klasse. En ook de dames recreanten werden weer overtuigend kampioen in de eerste klasse. Heren 1 maakte het nog even spannend en eindigde op een mooie derde plaats. In de eerst helft van de competitie werd mini team N6-1 al kampioen in de topklasse.

Naast de sportieve successen werden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan de leden enthousiast deelnamen. Daarnaast was Spiker ook succesvol in het aantrekken van nieuwe leden en zag het de mini-groep (6-12 jaar) fors groeien.

Nu de competitie in de zaal is afgelopen, kan Spiker gaan spelen op een eigen beachveld, iets waar de leden een aantal jaren geleden om vroegen. Een grote meerderheid van de volleyballers steunde het initiatief. Spiker had in coronatijd al vaker gebruik kunnen maken van het veld van Mountainbikevereniging Last Gear.

Na veel overleg tussen Spiker en Last Gear werd duidelijk dat er voor Spiker een deel van het veld beschikbaar was. Na overleg met gemeente, de eigenaar van de grond en Last Gear kon Spiker van start. Na uitgebreid onderzocht te hebben waar zo’n volleybalveld precies aan moet voldoen, kon er een begin worden gemaakt met de graafwerkzaamheden en het vullen met echt beachzand. Dit neemt het vocht op zonder een modderpoel te worden.

Daarna kwam de inrichting van het veld. Helaas waren deze werkzaamheden pas in juli vorig jaar klaar. De eigen teams hebben toen al aardig gebruik gemaakt van het veld. Er werd besloten de definitieve opening pas te doen in mei 2024. De officiële overdracht van het veld door Last Gear heeft ondertussen plaatsgevonden.

Beide verenigingen zouden het mooi vinden dat meerdere verenigingen en of particulieren gebruik gaan maken van het veld. Materialen zoals volleyballen en andere zaken zijn aanwezig. De kosten voor het gebruik van het veld bedragen 10 euro per uur. Wie met een team een heel seizoen wil spelen van mei tot en met september betaalt 30 euro per persoon. Meer informatie opvragen en reserveren kan via beach@spiker.nl.

Voorzitters Bas Schotpoort van Spiker en Roor de Gans van Last Gea