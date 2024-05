VELP – Het Gelders Geologisch Museum in Velp houdt op woensdag 8 mei een ‘speurtocht door de geologie’ voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De kinderen gaan tijdens een geologie-carrousel op zoek naar (gekken)goud en fossielen. Daarnaast leren ze hoe ze zelf een steen slijpen en kunnen ze hun eigen stenen versieren. Het is een speurtocht door verschillende onderdelen van de geologie. Alles dat ze zelf vinden en maken, nemen ze ook mee naar huis.

De start is om 10.00 uur en rond 12.00 uur is de activiteit afgelopen. De kosten voor deelname bedragen 10 euro per kind (inclusief consumptie). Aanmelden kan alleen via 026-3642996 tijdens openingstijden (dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur). Er is ruimte voor maximaal zestien personen. Het Gelders Geologisch Museum bevindt zich aan de Parkstraat 32 in Velp.

geologischmuseum.nl