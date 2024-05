Spelcircuit voor G-voetballers

LOENEN – Van 31 mei tot en met 2 juni is het Nationale Voetbalweekend bij de KNVB en Voetbalvereniging Loenermark doet hier aan mee. Op vrijdag 31 mei is er tussen 18.30 en 20.00 uur een leuke activiteit voor voetballers met een beperking op het Lonapark. Op het voetbalveld voor de kantine wordt een ‘passend voetbalcircuit’ uitgezet, met uitdagende voetbalspelletjes die geschikt zijn voor iedereen uit de doelgroep. Spelers leggen spelparcours af in groepjes. Bij ieder spel staan spelbegeleiders om uit te leggen wat de bedoeling is, indien nodig om te helpen en om de behaalde scores te noteren op de scorekaart. De spelletjes worden zodanig opgezet dat het voor iedereen leuk en haalbaar is om mee te doen.

Niet alleen Loenermark-spelers worden uitgenodigd, iedereen uit de doelgroep is welkom om mee te spelen. Deelname is gratis. Aanmelden en meer informatie opvragen kan via g-voetbal@vvloenermark.nl.