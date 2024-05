Songfestival bij de Sportinstuif

DIEREN – De Sportinstuif houdt op vrijdag 24 mei weer een ‘Wandeling zonder Grenzen’. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de deelnemers traditioneel te gast zijn bij Jos en Riet Spanbroek van de Spelerij. Dit jaar is er een songfestival met een kleurrijke jury die de zangers zal beoordelen. Dj Mika zorgt voor swingende en dansbare muziek. Wie het gezellig lijkt om mee te wandelen of meer te weten te komen over de organisatie is van harte welkom op vrijdag 24 mei om 18.30 uur bij de Spelerij in Dieren.

