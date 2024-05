Scholen uit de regio spelen finale schoolvoetbal bij SC Rheden

RHEDEN – Het was woensdagmiddag 21 mei een drukte van belang op de velden van Sportclub Rheden. De 25 beste teams uit de regio speelden hier de finale van het schoolvoetbaltoernooi.

De temperaturen liepen in de middag behoorlijk op en dat was te zien aan de verhitte gezichten van de jonge voetballers. Uit de regio Rheden waren er nog drie teams in de strijd voor de prijzen. Twee teams van de Rheder Enk en een team van de Lappendeken gingen de strijd aan in meerdere werdstrijden.

Maar winnaar of niet, iedereen die meedeed kreeg een medaile. De winnaar van het toernooi mag binnenkort meespepen met de districfinale.

Foto: Cynthia Vos

De meiden van Rhederenk stonden ook in de finale van het schoolvoetbaltoernooi