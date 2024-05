Schaakzomer in gemeente Rheden

VELP/DIEREN – Er vinden deze zomer maar liefst drie schaaktoernooien plaats in de gemeente Rheden. Dit zijn het Open Nederlands Kampioenschap voor senioren en veteranen, het reguliere Open NK en de Open Nederlandse Jeugdschaakkampioenschappen.

Van 13 tot en met 19 juli vinden de Nederlandse Kampioenschappen voor Senioren en Veteranen plaats in Grand Café Theothorne in Dieren. Dit NK viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Daarna wordt van 22 juli tot en met 1 augustus het 54e Open NK gehouden in de regio, dit jaar in De Dumpel in Velp. Dit vanwege een verbouwing van Theothorne, waar het toernooi de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Aansluitend vinden de 47e Open Nederlandse Jeugdschaakkampioenschappen plaats van 2 tot en met 8 augustus, eveneens in De Dumpel in Velp.

De organisatie van de drie toernooien, onder leiding van Ap Lammers, is verheugd dat deze populaire schaakevenementen weer doorgang kunnen vinden in de gemeente Rheden en dat de bedrijfsleiding van Sporthal de Dumpel bereid is gevonden dit jaar het Open NK Schaken en de Open Jeugdkampioenschappen te huisvesten.

De kampioenschappen voor Senioren en Veteranen kennen traditioneel minder deelnemers en kunnen dus net als eerdere jaren gehouden worden in Café Theothorne. Vanwege het jubileum wordt dit toernooi opgeluisterd met een boekje over de rijke geschiedenis van het evenement, geschreven door Peter Boel.

De inschrijving voor alle drie deze zomertoernooien zijn reeds geopend, en voor het Open NK hebben zich al meerdere Internationaal Meesters, grootmeesters en ambitieuze jeugdspelers aangemeld.

seniorentoernooi.nl

onk.schaken.nl

onjk.schaken.nl