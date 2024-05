Salsaorkest in Buurthuis Leuvenheim

LEUVENHEIM – Salsaband Orquesta Catambú verzorgt zaterdag 2 juni een zomers concert in het Buurthuis in Leuvenheim. Deze Arnhemse band omschrijft zichzelf als ‘een groot swingend salsaorkest’. “We vinden het heerlijk om muziek uit Cuba en Zuid-Amerika te spelen. Romantische bolero’s, swingende salsa, cumbia’s, rumba’s en chachacha’s en alles wat daartussen ligt.”

De muziek is uiterst dansbaar en voor wie de passen nog niet beheerst, is er om 15.00 uur een basisles salsa. Het optreden van Orquesta Catambú start om 15.30 uur. De entree kost 5 euro, kinderen en jongeren tot 16 jaar hebben gratis toegang. Kaarten reserveren kan via buurthuisleuvenheim@gmail.com.

catambu.nl