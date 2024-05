Ruim zeshonderd schutters strijden bij Loenense Kermis om koningstitel

LOENEN – Het vogelschieten in Loenen op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei, werd een topper, mede dankzij het stralend voorjaarsweer. Zowel bij de mannen als de vrouwen was er een recorddeelname. Bij de mannen streden maar liefst 360 mannen om de eer. De vrouwen verzamelden 267 deelnemers om precies te mikken voor de hoogste titel. De gezelligheid vierde nadien hoogtij in en bij de feesttent. Met drankjes en daverende muziek van boerenkapel en DJ’s kwam beide dagen de stemming er volop in.

Vrijdagmorgen begon het schuttersfeest met een optocht met de muzikanten van OLTO en de koningen van vorig jaar vanaf De Wilhelminalinde bij de RK Kerk. Het bestuur van de organiserende Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen (NFHV) kan beschikken over een unieke locatie om op de (houten) vogels te schieten. Volgens voorschrift stonden de kogelvangers weer opgesteld aan de Loenerschepersweg, tussen de bomen in het Loenerveld.

Mannen

Voorzitter Henk Schroven van de NFHV opende het schuttersfeest. Daarna werden de namen afgeroepen van de schutters, die waren verdeeld in gehuwden (173 deelnemers) en ongehuwden (187). Er werd weer geschoten met ouderwetse voorladers, die met kruit worden geladen. De vereniging beschikt over eigen mannen die deze taken kundig op zich nemen. Keer op keer klonk er een luid gejuich als er een deel van de vogels naar beneden kwam duikelen.

Bij de gehuwden was het vooral erg spannend, maar de vogel hield goed stand. Bij het 181ste schot van Arjan Knapen tuimelde het restant naar beneden. Meteen zette OLTO een felicitatie in. Arjan (53) woont al enige jaren in Loenen en is beheerder van De Loenermark. Voor hem is deze winst een goede inkopper want hij is sinds kort bestuurslid van de NFNV. Zijn echtgenote Paulien werd zijn koningin. De kop ging er af door Arend Thomassen, de staart door Jorick ten Hove en de eerste vleugel door Tonnie Nieuwland en de tweede vleugel door Ap Gorsseling.

De ongehuwde Loenense mannen streden met 187 deelnemers en hadden 220 schoten nodig om te beslissen wie koning mocht worden. Niels van de Kuit (59 jaar) kreeg de eer. Zijn gemalin werd Ingrid Havekes. De kop sneuvelde door Sjaak Kip, de staart door Sem van Hunen, de eerste vleugel door Michel van de Bos en de tweede vleugel door Nick Bosgoed.

Vrouwen

Sinds 1988 hebben de Loenense vrouwen ook hun eigen schuttersfeest. Ieder jaar komen hier meer vrouwen op af. Vele vriendinnengroepen doen mee. Er lieten zich 267 vrouwen inschrijven. Bij de vrouwen is er geen onderscheid tussen gehuwd en ongehuwd, maar er werd wel op twee vogels geschoten en dus ook twee koninginnen gehuldigd. Bij Vogel I werd Mirjam Slief bij het 390ste schot de koningin. Echtgenoot Michel werd haar gemaal. De kop was voor Jantonien Sligman, de staart voor Martine van de Beld, de eerste vleugel voor Julia van Miltenburg en de tweede vleugel voor Moeïsha Schuring.

Vogel II was erg taai. De 136 schutters hadden maar liefst 520 schoten nodig. Hanny Ruegebrink loste over twaalf uur het beslissende schot. Echtgenoot Hans werd haar gemaal. De kop ging er af door Dorinke Klomp. De staart was voor Simone van de Broek, de eerste vleugel voor Yvette Kip en de tweede vleugel voor Jolanda Sweertman.

Ballenschieten

Er was volgens traditie ook nog het ballenschieten. Hier waren 43 schutters. Er waren echter maar 31 schoten nodig om alle acht ballen te schieten. De prijzen waren voor David Berkhof, Thijs Nieuwenhuis, Toon Streppel, Sjoerd de Ruiter, Antoon van Overbeek, Rein Modderkolk, Jorick ten Have en Henk Hoekman.

Foto’s: Martien Kobussen

Niels van de Kuit(links) en Arjan van Knapen wonnen de koningtitels 2024 bij de Loenense mannen

Mirjam Slief(links) en Hanny Ruegebrink waren de Loenense koninginnen 2024

Meer foto's