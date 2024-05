Ruim 5000 euro voor Hongerpot

BRUMMEN – In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Stichting Actie Hongerpot Brummen 5180,31 euro opgehaald voor voedsel- en onderwijsprojecten in India en Armenië. De organisatie dankt voor alle – soms grote – giften. Ze meldt dat de situatie in Armenië zeer moeilijk is vanwege de vele vluchtelingen die er zijn. De Armeense overheid probeert de vaak getraumatiseerde vluchtelingen wel te helpen, maar die hulp is onvoldoende. De dagopvang in Iljevan krijgt veel aanvragen om kwetsbare schoolkinderen op te vangen, maar kan er maar 25 opvangen. De Hongerpot steunt deze kinderen uit arme gezinnen, die dankzij een warme maaltijd en begeleiding met hun huiswerk op school bij kunnen blijven.

