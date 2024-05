BRUMMEN – Coöperatie BrummenEnergie houdt op zaterdag 1 juni om 12.00 uur een rondwandeling met picknick tussen de zonnepanelen en schapen. De wandeling vindt plaats op het terrein van zonnepark Elzenbos in Brummen.

BrummenEnergie levert stroom voor inwoners van de gemeente Brummen. De zonneweide Elzenbos levert met 5240 panelen stroom voor 738 huishoudens. Onder en naast de panelen groeit gras. Hier grazen regelmatig de schapen van kudde De Belhamel. Rondom de zonneweide staat een houtwal.

In de gemeente Brummen moeten alle zonneweides landschappelijk worden ingepast. Tijdens de picknick kunnen geïnteresseerden zelf kijken hoe dat eruit ziet. Daarnaast vertelt iemand van BrummenEnergie over de techniek en de organisatie. Een herder van De Belhamel vertelt over de flora en de schapen. Voor thee en koffie wordt gezorgd. Deelnemers wordt gevraagd iets lekkers mee te nemen om uit te delen.

Aanmelden via brummenenergie.nl/picknick is verplicht. Er kunnen maximaal dertig geïnteresseerden mee. De ingang van zonneweide Elzenbos is bij het viaduct onder de Elzenbosweg, naast de N348. Er is geen parkeerplek, deelnemers worden geadviseerd om met de fiets te komen.