Rondleidingen in Hallse kerk

HALL – De Ludgeruskerk in Hall is tot half september elke woensdag geopend. Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn dan gidsen aanwezig die veel kunnen vertellen over de kerk, over de uitbundige plafondschilderingen uit de jaren 1490 tot 1515 en de nog veel oudere fresco’s. Ook kunnen zij uitleg geven over de vele wapenschilden van voorname families, waaronder die van ons vorstenhuis. Ook unieke zijn de ronde Gelderse banken.

Hall is een van de oudste dorpen in de omgeving. De rondreizende evangelist Ludgerus bekeerde in het jaar 794 de Hallse bevolking tot het Christendom en zette er een bedehuisje neer. Dit werd vervangen door een Romaans Godshuis en vervolgens in 1395 door de huidige kerk. Deze wordt beschouwd als een van de meest bijzondere Middeleeuwse kerken in Nederland.

hallsekerk.nl