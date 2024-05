Rode taart voor Onze Droom

BRUMMEN – In het kader van de Dag van de Arbeid op 1 mei heeft de PvdA afdeling Brummen-Eerbeek de vrijwilligers van de stichting Onze Droom een ‘rode’ taart gebracht. De kleur rood staat voor het socialisme waarmee de PvdA een sterke binding heeft. Met het overhandigen van de taart spreekt de PvdA haar grote waardering uit voor alle vrijwilligers die dit burgerinitiatief al vele jaren mogelijk maken.

Onze Droom is de plek waar (kwetsbare) inwoners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten; bijvoorbeeld door gezellig een praatje te maken onder het genot van een kop koffie en thee of door samen te eten. Ook voor allerhande creatieve activiteiten en kledinguitgifte kunnen inwoners terecht bij Onze Droom. Iedere vierde donderdag van de maand is het repair café geopend.

st.onzedroom@gmail.com

06-10658315

Initiatiefneemster Sonja Leemkuil (midden) neemt de taart in ontvangst uit handen van fractievoorzitter Margo van Enck-Hulleman (tweede van rechts)