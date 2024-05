Reunie klas Dorpsschool werd dag met gouden randje

LOENEN – De zaal van ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen werd op zaterdag 13 april gevuld met zeer enthousiaste mannen en vrouwen, waarvan de meesten elkaar na zestig jaar weer terugzagen. De bezoekers waren allemaal oud-leerlingen van meester De Jongste van de derde en vierde klas van de Oude Dorpsschool. Na ijverig speurwerk door een team van vier personen werden alle 58 leerlingen opgespoord. Een groot deel kwam naar de reunie.

Een van de organistoren is Bram Verbeek. Hij woont al enige jaren in Duitsland, maar onderhoudt nog nauwe banden met zijn geboortedorp Loenen. Op een dag kwam hij na wat opruimwerk in zijn woning een oude schoolfoto tegen uit 1963. Zijn interesse werd gewekt en hij legde via Facebook en Instagram contact met oude bekenden uit Loenen. Het idee om een een reünie op te zetten was snel geboren. Verbeek kreeg de hulp van Janny Plant, Freek Willems en Marty Groenhof bij het opsporen van alle jongens en meisjes, de klasgenoten van toen.

Wat heeft het viertal in de afgelopen maanden een tijd gestoken in de voorbereiding van de reünie. De oud-leerlingen zijn nu mannen en vrouwen van zeventig jaar of worden dit snel. Waar zijn ze allemaal gebleven? Dat was de grote vraag. Bij het naspeuren ontdekte de organisatie dat er van de 58 leerlingen er al twaalf zijn overleden. Daar schrok men wel van. Het comité wilde ook deze oud-leerlingen bij de reunie betrekken, dus voor hen was een herdenkingsplek met foto’s ingericht. Dit werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.

Het viertal zorgde deze middag voor een leuk programma. Natuurlijk waren er veel foto’s. Maar het weerzien na zo’n lange tijd was voor velen een unieke ervaring. Sommigen werden nauwelijks herkend. In zestig jaar verandert het uiterlijk van een mens soms veel. Het werd een middag voor velen om nooit te vergeten. De 37 oud-leerlingen hebben enorm genoten van het weerzien. Veel herinneringen werden opgehaald, want in die tijd werd er ook veel kattekwaad uitgehaald.

De organisatie kreeg veel leuke reacties. Anneke Rabelink zei erover: “Dankzij de goede organisatie van Bram, Freek, Janny en Marty was dit een dag met een gouden randje. Een dag om niet meer te vergeten. Wat een verhalen komen er naar zoveel jaren weer naar boven!”