Retrospectief: Prinses Juliana op de Engelenburg

Het was een belangrijke dag voor Brummen, de jaarlijkse Roode Kruisdag. Die werd op zaterdag 10 augustus 1946 gehouden op De Engelenburg in Brummen en de bijeenkomst werd nog specialer door de aanwezigheid van Prinses Juliana, die dan voorzitter is van het Nederlandse Rode Kruis. Het programma vond plaats in het park van het landgoed aan de Eerbeekseweg.

Het was de eerste naoorlogse Rode Kruisdag, die tegenwoordig overigens nog steeds gevierd wordt op 8 mei, de geboortedag van Henri Dunant, stichter van die organisatie. De aanwezigheid van de kroonprinses – ze zou in 1948 haar moeder Wilhelmina opvolgen als vorstin – was een mooie opsteker voor de organisatie. Er was in die eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog namelijk toenemende kritiek op de volgens criticasters passieve houding van de organisatie in vooral de hulp en bijstand aan gevangen en gedeporteerde Nederlanders. Er was vanuit de illegaliteit grote kritiek gekomen op het ontbreken van hulp door het Rode Kruis aan de Nederlanders in de concentratiekampen. Het voornaamste verwijt was dat gevangenen van andere landen in gevangenschap rijkelijk werden voorzien van voedselpakketten, terwijl dit vanuit Nederland slechts mondjesmaat gebeurde.

Daarover werd evenwel niet gesproken tijdens de feestdag in Brummen. De kroonprinses werd om 11.45 uur bij de Engelenburg ontvangen door een enthousiaste menigte en de Gelderse Commissaris der Koningin Jhr. Quarles van Ufford. Ook minister van Binnenlandse Zaken Louis Beel was aanwezig. De bijeenkomst werd mede georganiseerd door de Roode Kruisafdelingen Brummen-Eerbeek-Loenen en de koningin bedankte hen na aankomst voor het werk dat daarvoor was verzet. Ook verzocht ze de aanwezigen om twee minuten stilte voor de 24 tijdens de oorlog omgekomen Roode Kruis-vrijwilligers.

Uit handen van Jonkvrouw Van der Does ontving de prinses het vaandel van het Rode Kruis en op het landgoed, nam Juliana onder meer een kijkje bij de eerstehulppost, waar de Eerbeekse leider dr. Veenenbos uit Eerbeek een rondleiding verzorgde. Vanzelfsprekend moest ze ook de nodige toespraken aanhoren, voordat ze vier uur later weer vertrok. Ze nam nog wel tijd om stapvoets langs het massaal toegestroomde publiek buiten de hekken van De Engelenburg te rijden.