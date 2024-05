Retrospectief: Jannes Modderkolk op plaggenhut

Op de grens van Loenen en Klarenbeek, aan de Klarenbeekseweg in Klarenbeek, staat nu nabij de Kostersweg achterin het weiland een riant woonhuis dat ‘De Hutten’ wordt genoemd. Op deze plek, waar Marten en Annie van Oorspronk een nieuw huis lieten bouwen, stond tot 1920 nog een oude plaggenhut, zoals die vroeger wel op meerdere plaatsen waren te vinden. Er was geen geld en materiaal om een stenen of houten huis te bouwen. De arme mensen moesten het gewoon doen met bouwmaterialen die in de natuur voorkwamen. In deze streek was het nog een ruige natuur waar bomen, struiken, heide volop te vinden waren. Het was vooral in de winter geen pretje om zo te wonen.

Generaties lang woonde hier de familie Modderkolk, een wijdvertakte familie in Loenen. Na het overlijden van zijn ouders bleef zoon Jannes Modderkolk hier alleen achter in de plaggenhut. Hij was vrijgezel en voelde zich wat alleen in het oude huisje. Jannes liet zich graag wat wijsmaken. Het verhaal gaat dat hij er stellig in geloofde dat hij een vrouw zou krijgen als hij op het dak van de hut ging zitten. Goedgelovige Jannes bleef er een dag zitten, maar de vrouw is nooit gekomen, maar blijkbaar wel iemand met een fototoestel… Jannes werd vereeuwigd, zittend op het dak.

De plaggenhut, voorzien van een dak van stro, was de laatste in de omgeving. Later kocht Jan de Pater het hutje en zette er een ander eenvoudig huisje neer. In 1980 kocht Marten van Oorspronk, die een oliehandel had, het huisje. Hij liet alles slopen en bouwde er een mooi huis met schuren. Zijn zoon Hendrik zette later het bedrijf voort aan de Klarenbeekseweg hoek Kostersweg. Aan de overkant, nabij de Kostersweg, stond vroeger ook een plaggenhut van Eppenhof. Nog altijd wordt dit het Eppenhofsweitje genoemd. Verder was er een perceel in de buurt dat het Dollemansweitje heette. Tot voor enige jaren liep er een weggetje van de Kostersweg door de weilanden naar de Voorsterweg langs Transportbedrijf Thomassen. Aan dit voormalige weggetje ligt het Evertskamp.