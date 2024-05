Retrospectief: Groot kegeltoernooi in Dieren

Deze week kijken we naar een foto uit 1911. Te zien zijn de leden van de drie Dierense kegelclubs, aanwezig bij het 25-jarig jubileum van De Kegelclub Dieren. Die club had wegens dat jubileum een groot kegelconcours georganiseerd. Voor de gelegenheid waren in een grote tent vier extra kegelbanen aangelegd. Voor de volgende weken, hadden zich maar liefst 108 kegelteams ingeschreven. Kegelen was populair in die jaren.

De Kegelclub Dieren vierde dus haar jubileum met dit toernooi. De vereniging was op 18 juni 1886 opgericht en speelde de eerste jaren van het bestaan op een enkele kegelbaan in hotel Het Wapen van Gelderland, aan de Hogestraat.

Nadat in 1910 achter Het Veerhuis kegelbanen waren aangelegd en Het Wapen van Gelderland door brand was verwoest, kwam de Kegelclub Dieren dus in Het Veerhuis terecht. Dat was evenwel te klein voor het grote jubileumtoernooi dat in de tweede helft van juli 1911 gehouden zou worden. Vandaar de grote feesttent waarin volgens een verslaggever van een krant wel vijfhonderd mensen zouden passen. En voor die tent was een groot plankier neergelegd, waarop het goed toeven was op een terras.

Het kegelconcours werd na een met kwinkslagen doorspekte toespraak van Kegelclub-voorzitter Th. Heijmans, geopend met een wedstrijd tussen de drie Dierense clubs (zie foto) van dat moment: De Kegelclub, de Dameskegelclub en Onder Ons. Laatstgenoemd team behaalde de overwinning en dat was – vrolijk begeleid door de klanken van de Dierensche Harmonie – de aftrap van het concours dat nog twee weken zou duren.

Het Veerhuis aan Aan ’t Veer was eigendom van Coen Geerlings, naast veerbaas ook een echte horecaman. Toen het Veerhuis in 1927 werd verkocht en in handen kwam van de familie Wiegman, veranderde dat. Wiegman had niets met de horeca – was vooral geïnteresseerd in het veer – en verhuurde Het Veerhuis in delen als appartementen. De kegelbanen hield hij wel aan. Tot 1962, toen Henk en Toos Wegman aan de Veerstraat hun nieuwe kegelhuis openden en de kegelclubs daarheen verhuisden. En daar kegelen ze nog steeds, nadat ze in 2019 het kegelhuis in eigen bezit kregen.