Retrospectief: Café De Zweep, Klarenbeek

Herbergen en cafés kon men vroeger vooral vinden op kruispunten van wegen en langs oude handelswegen. Wellicht dat de bouwer van herberg De Zweep in Klarenbeek daarom ook koos voor een vestingplaats aan de Klarenbeekseweg bij de afslag naar de weg die nu De Woudweg wordt genoemd.

De herberg werd hier al rond 290 jaar geleden gebouwd. Rond 1735 is volgens oude documenten al sprake van een proces over een ruzie dat uitgesproken werd in De Zweep. Menigmaal heeft dit café dienst gedaan als gerechtszaal. Jan Jacobsen is de laatste kastelein geweest van het oude café. In 1935 besloot hij de tapkraan voorgoed te sluiten. Het voormalige café werd geheel woning.

De Zweep was een gezellige oud bruin café waar de Klarenbekers graag een drankje gingen halen. Jan Jacobsen kwam in 1908 met echtgenote Hanna Hofenk uit Oosterhuizen om hier het café voort te zetten. Balster had voordien hier het beroep van kastelein uitgeoefend. hij zag echter meer in een nieuwe zaak verderop aan dezelfde weg. Omdat de zaak op een nieuwe plek stond noemde hij het café De Nieuwe Zweep..

Jacobsen was landbouwer en deed het café er bij. Van de verkoop van koffie, bier en likeur kon hij niet leven. Sterke drank mocht hij eigenlijk niet schenken, maar hij deed het wel, stiekem in een achterkamer. Het citroentje maakte Jacobs zelf! De Zweep is lang een café geweest voor koetsiers die op hun lange tocht van Deventer naar Arnhem of Apeldoorn even hier op verhaal wilden komen. In de verte kon men de koetsiers met hun paarden al aan horen komen. Mevrouw Jacobsen zorgde dan snel dat de koffie werd gezet. Buiten was de drinkbak voor de paarden goed gevuld om de paarden de dorst te laten lessen. De zwepen werden in een rek geplaatst voor de zaak. Men vermoedt dat het café daardoor deze naam heeft gekregen.

Jacobsen vond dat de zaak te klein was en een uitbreiding nodig was. Dit deed hij in 1915. De zaak kreeg toch niet de toeloop die hij verwachtte. De oorzaak was het feit dat Jacobsen uit geloofsovertuiging de zaak niet op zondag wilde openen. Later heeft de volgende generaties Jacobsen hier nog lang een kolenhandel gehad. Aan het pand is in de loop der jaren veel veranderd.