Retrospectief: Boerderij De Viersprong, Oosterhuizen

Middenin het oude dorp Oosterhuizen is boerderij De Viersprong te vinden. Het gebouw staat op een markante plaats, waar twee doorgaande wegen elkaar kruisen. De huidige boerderij is minder oud dan men vermoedt. In 1914 heeft Jannes Groeneveld, die gehuwd was met Gerretje de Groot, het oude gebouw laten afbreken om plaats te maken voor een flink bedrijf met woonruimte. De boerderij heeft het luttele bedrag gekost van 1800 gulden.

Groeneveld wist van aanpakken en boerde er goed. Met een oppervlakte van 4,5 hectare had hij voor de toenmalige begrippen al een flink bedrijf. Hij zette in het hart van Oosterhuizen een flink gemengd bedrijf neer met koeien, varkens, kippen en verbouwde er granen en aardappels. Het boerenbedrijf liep als een trein, maar het huwelijk van Groeneveld en Gerretje bleef tot hun spijt altijd kinderloos. Zwager Jan de Groot had een groot gezin met acht kinderen. De zonen wisten flink van aanpakken en leerden al vroeg het boeren. Jannes zag wel wat in zijn neef Gerrit. In 1937 deed Jannes aan Gerrit het voorstel om op De Viersprong te komen boeren. Gerrit was er blij mee. De 22-jarige boer raadpleegde zijn meisje, Jansje Kruitbosch, en zij besloten samen de stap maar te wagen. Gerrit en Jansje woonden aan de ene kant van De Viersprong en oom Jannes en tante Gerritje bleven aan de andere kant wonen.

Jannes Groeneveld had een druk leven, want naast de boerderij was hij begrafenisondernemer. In die tijd noemde men dat ‘begrafenisbediender’. Wanneer iemand stierf, dan gingen de nabestaanden naar Jannesm die verder alles regelde. Voor de dragers hoefde hij niet te zorgen. Dat was, volgens traditie, burenplicht. Gemiddeld had hij wel dertig sterfgevallen in een jaar te regelen.

Maar de jonge Gerrit had de tijd niet mee. Al na een half jaar overleed oom Jannes en stond hij er alleen voor. Gelukkig had hij thuis een goede leerschool gehad en sloeg zich er dapper door heen. Alles was vroeger handwerk: melken, hooien, zaaien en maaien. De komst van de melkmachine was een grote uitkomst.

Gerrit de Groot boerde goed op De Viersprong en wist ook tijd te vinden om zitting te nemen in veel besturen. Tal van verenigingen hebben veel aan hem te danken. Ook zijn kinderen en kleinkinderen bleven in en om De Viersprong actief.