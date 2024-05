Repair café in Velp

VELP – In Buurthuis de Poort in Velp is zaterdag 25 mei weer een repair café. Bezoekers kunnen hier kleine apparaten laten maken, maar ook terecht bij de fietsenmaker voor keine reparaties of hulp vragen aan de dames met de naaimachines. Zo krijgen spullen nog een tweede leven, weggooien kan altijd nog. Er is ook een vrijwilliger aanwezig die kan helpen met computers, tablets en mobiele telefoons. Het repair café is geopend van 14.00 tot 15.45 uur. Een reparatie is gratis, maar materiaalkosten voor eigen rekening. Daarnaast is een vrijwillige bijdrage zeker welkom.