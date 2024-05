RHEDEN – Zaterdag 1 juni is er weer een Repair Café in Dorpshuis Rheden. Van 9.30 tot 12.00 uur staan de vrijwilligers klaar om allerhande spullen te repareren. Ze doen hun beest met kleine reparaties of verstellen van kleding of huishoudtextiel, kapotte kleine huishoudelijke apparaten, meubeltjes en gereedschap, maar bieden ook hulp bij laptops, mobiele telefoons en speelgoed.

repaircafe-rheden.nl