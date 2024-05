DIEREN – Het repair café in Dieren is zaterdag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur geopend in de Oase. Alle spullen die onder de arm kunnen worden meegenomen, maar ook fietsen en rollators, kunnen voor reparatie worden aangeboden. Deskundige reparateurs gaan samen met de bezoekers aan de slag. Er is voldoende gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en dergelijk.

info@repaircafedieren.nl