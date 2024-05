Repair café in de Oase in Dieren

DIEREN – Donderdag 23 mei is er weer een repair café in Dieren, van 19.00 tot 21.00 uur in de Oase. Dit is een gratis toegankelijke bijeenkomst, die draait om het (samen) repareren van kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed, fietsen, rollators en dergelijke. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met kennis en vaardigheden op allerlei terreinen. Het doel is om zoveel mogelijk spullen te repareren die anders weggegooid zouden worden. Een reparatie is gratis, een vrijwillige donatie wordt wel op prijs gesteld.

info@repaircafedieren.nl