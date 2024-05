Raadsvergadering in teken nieuwe burgemeester

GEM.BRONCKHORST – Omdat Marianne Besselink per 1 januari is vertrokken als burgemeester van Bronckhorst is Marja van der Tas benoemd tot waarnemer. Bronckhorst is op zoek naar een nieuwe burgemeester en houdt daarom maandag 3 juni een speciale raadsvergadering.

De vertrouwenscommissie is de laatste tijd hard aan de slag geweest om een goede profielschets op te stellen. Hierin staat over welke competenties en vaardigheden de nieuwe burgemeester moet beschikken. Op maandag 3 juni is er om 19.00 uur een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis over de profielschets voor de nieuwe burgemeester

Tijdens deze raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de commissaris van de Koning. Vervolgens wordt het profiel door de gemeenteraad vastgesteld en biedt de vertrouwenscommissie de profielschets aan de commissaris van de Koning aan. De bijeenkomst in de raadzaal is openbaar. Belangstellenden zijn welkom om de bijeenkomst bij te wonen en deze is ook live te bekijken via de website van de gemeente.

Na het vaststellen van de profielschets wordt de vacature opengesteld. Ook worden dan uitkomsten van de enquête gedeeld. Het is de bedoeling dat dit najaar in een speciale raadsvergadering bekend wordt wie straks als de nieuwe burgemeester wordt voorgedragen.