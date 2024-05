Raad Rheden spreekt zich uit over 2040

RHEDEN – Hoe kunnen de inwoners van de gemeente Rheden in 2040 op een goede manier samen leven? Daarover zal de gemeenteraad het hebben op dinsdag 28 mei.Op de agenda staat dan het Koersdocument Sociaal Domein waarin inwoners, partners van de gemeente en de raad zelf laten weten wat ze belangrijk vinden als het gaat om samen leven in 2040.

“In de gemeente Rheden staan heel veel mensen klaar voor elkaar, zodat de Rhedense inwoners zich gelukkig voelen en zowel fysiek als mentaal gezond kunnen zijn”, zegt wethouder Gea Hofstede. “Ik heb nog altijd bewondering voor de vele initiatieven die er zijn, of dit nu initiatieven van inwoners of partners als buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties, scholen, sportverenigingen of huisartsen zijn. Deze inzet van eenieder is heel hard nodig om de kracht en energie te verbinden om anderen te helpen.”

Trends

Gemeente Rheden vroeg inwoners en partners wat hen bezighoudt, wat zij belangrijk en nodig vinden. En vroeg hen ook waar ze zelf al mee bezig zijn, waar ze (samen) mee aan de slag willen en wat ze daarbij eventueel van de gemeente verwachten.

Naast de mening van inwoners en partners, keek de gemeente naar haar eigen taken, onderzocht ze de feiten en cijfers over de gemeente Rheden en beschreef de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren. Op basis van al deze informatie kwam het Koersdocument Sociaal Domein tot stand. Hierin staan de belangrijkste opgaven van de komende jaren en dat wat de gemeente samen met inwoners en partners op de langere termijn in de samenleving wil bereiken.

Minder geld

Wethouder Ronald ter Hoeven: “Met de wetenschap dat wij, net als vele andere gemeenten, de komende jaren veel minder geld vanuit het Rijk ontvangen, helpt deze koers ook bij het zoeken naar oplossingen die uiteindelijk minder geld gaan kosten.”

Met deze nieuwe koers wordt ingezet op vier opgaven: vergroten van bestaanszekerheid, versterken sociale basis. versterken gezondheid en vitaliteit, gebiedsgerichte aanpak voor bepaalde wijken.

De raadsvergadering van dinsdag 28 mei wordt gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis in Arnhem en duurt van 19.30 tot 22.30 uur.