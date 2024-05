Raad buigt zich over bestuurlijke fusie gemeente Doesburg

DOESBURG – De toekomst van een zelfstandig Doesburg staat op het spel. Meer taken, financiële tegenvallers, een te klein ambtelijk apparaat en stijgende kosten zorgen voor grote zorgen voor de Hanzestad. Het college deed een voorstel aan de raad om in te stemmen met het onderzoeken van een bestuurlijke samenwerking met een van de buurgemeenten. In de commissievergadering van donderdag 16 mei werd de kwestie besproken.

Kan Doesburg een zelfstandige gemeente blijven of niet? Wethouder Birgit van Veldhuizen was er duidelijk over. “Een begroting voor een zelfstandig Doesburg krijgen we niet rond.” De gemeente stevent af op een tekort van 3 miljoen in 2025, 4 miljoen in 2026 en ook nog eens 4 miljoen in 2027 en 2028. “In 2025 of begin 2026 zullen we door de reserves heen zijn”, lichtte te wethouder toe.

“Wij gaan dit niet meer redden”, was ook de boodschap van burgemeester Loes van der Meijs. Zij erkende dat de gemeente met de rug tegen de muur staat. En vertelde dat de gemeente al lange tijd aan het kijken is hoe het hoofd boven water gehouden kan worden. Met het koste wat het kost zelfstandig willen blijven is de stad volgens de burgemeester niet geholpen. “Als je alles kapot bezuinigt, dan heb je alleen nog maar een mooie stad, maar niks meer daar in.”

Het college stelt de raad dan ook voor om een bestuurlijke samenwerking, oftewel een herindeling, met een van de buurgemeenten te onderzoeken.

Gemengde gevoelens

Het voorstel zorgde voor gemengde gevoelens bij de verschillende partijen. “Tien stappen te ver en te snel”, noemde Appie van der Beek van de Stadpartij Doesburg het voorstel van het college. De partij riep op om eerst de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek, waar de gemeenteraad eind vorig jaar opdracht voor gaf, af te wachten, en daarna te kijken welke vormen van samenwerking mogelijk en haalbaar zijn.

Ook de SP wil nog geen groen licht geven. “Waar is de zelfreflectie van de bestuurders?” vroeg Nicole Hammink zich af. Volgens de partij neemt het bestuur onvoldoende verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie. Zij pleitte voor een eerlijke analyse van de mogelijkheden en ook om de nadelen van schaalvergroting goed te overwegen.

Ook de VVD was kritisch over het voorstel. “We krijgen het gevoel dat we slechts één kant opgestuurd worden”, vond Mandy Kampen van de Doesburgse VVD

“Er wordt slechts één scenario geschetst en wij als raad moeten tekenen in het vakje.” Ook miste de partij het vuur voor Doesburg bij het college. “Ga vol trots voor de stad op pad naar de andere gemeenten”, was haar advies aan de burgemeester en wethouders.

Best mogelijke oplossing

Henk Westera van D66 wil op zoek naar de best mogelijke oplossing. “Wij zijn sterk voorstander van zelfstandigheid, maar als dat niet langer gaat dan moet het roer om in belang van de inwoners en ambtenaren.

Ook voor de PvdA-GroenLinks klinkt herindeling als de enige optie. “Doorgaan zoals nu is geen optie”, aldus Bart Bauhuis. De partij ondersteunt het voorstel van het college, maar wil wel dat inwoners van Doesbug nauw betrokken worden in het proces.

CDA ziet ook voordelen in de schaalvergroting van de Doesburg. “Het is een middel om te bouwen aan de lokale gemeenschap. We kunnen een sterkere positie krijgen als we onderdeel worden van een groter geheel.” De partij vreest dat bezuinigingen die nodig zijn om Doesburg zelfstandig te houden funest zijn voor het verenigingsleven in de stad. “Die helpen verenigingen en hun accomodaties in de vernieling. Natuurlijk heeft schaalvergroting ook nadelen, maar we kunnen niet anders”, aldus Wim Robbertsen.

Haast

Meerdere partijen vroegen het college waarom er zo’n haast gemaakt moet worden om een beslissing te maken. Wethouder van Veldhuizen reageerde hierop. “De begroting moet in september naar het college en oktober naar de provincie. Als er geen stip op de horizon is, dan moeten we bij het maken van de begroting uitgaan van een zelfstandig Doesburg en dat gaan we gewoon niet redden. 3 miljoen dichten zonder perspectief is niet mogelijk. Dan komen we onder preventief toezicht van de provincie te staan en gaan zij beslissen wat er in Doesburg gaat gebeuren.”

De gemeenteraad gaat tijdens de raadsvergadering van 29 mei een belsissing nemen over dit raadsvoorstel.