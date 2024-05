Qigong in Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Veronica Verhees start op woensdag 22 mei met een cursus Qigong in het Dorpshuis in Rheden. Acht weken lang is er les, elke woensdag van 10.00 tot 11.15 uur. Qigong is een eeuwenoude bewegingskunst uit China. Eenvoudige meditatieve bewegingen met veel herhaling en aandacht voor het lichaam vormen de basis. Qigong verhoogt de vitaliteit, het lichaam wordt fitter en soepeler. Deze cursus is geschikt voor mensen met en zonder ervaring. Aanmelden kan bij Veronica, 06-45227021 of veronica@jikai.nl.

