Programmeren voor kinderen

DIEREN – Op zaterdag 11 mei is er weer een CoderDojo in de bibliotheek in Dieren. Kinderen kunnen gratis komen leren programmeren met Scratch, speciaal gemaakt voor kinderen door te slepen van codeblokken. Ze kunnen ook kennismaken met de BBC micro:bit, een klein computertje met sensoren, dat ook met blokken geprogrammeerd kan worden. Er wordt gewerkt op laptops. Als een kind die niet heeft, kan die ter plekke worden geleend.

CoderDojo is een wereldwijde beweging die gratis en laagdrempelig kinderen vanaf 7 jaar laat kennismaken met programmeren. CoderDojo Dieren is elke tweede zaterdag van de maand (behalve in de zomervakantie) van 13.30 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Dieren (de Zoomerij). Doordat het aantal plaatsen beperkt is is het noodzakelijk aan te melden. Deelname is gratis.

coderdojo-dieren.nl