Presentatie over reisapp Polarsteps

DIEREN – Op dinsdag 28 mei houdt HCC!seniorenacademie een presentatie over de reisapp Polarsteps. Hiermee kunnen reizigers op een makkelijke manier vrienden en familie op de hoogte houden van een ervaringen met behulp van foto’s, routes en teksten. De presentatie duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in MFC De Oase in Dieren. De zaal is open om 9.30 uur. HCC!seniorenacademie is een interessegroep van Hobby Computer Club.