Presentatie kinderboek Moos

DIEREN – Kinderboekenschrijfster Bianca Terlouw en illustrator Kim Olthof uit Rheden presenteren woensdag 29 mei hun nieuwe boek ‘Moos: inpakken en wegwezen’ in de Zoomerij Dieren. De presentatie is van 16.00 tot 17.00 uur en er zijn leuke workshops. De toegang is gratis.

Bianca Terlouw was lange tijd juffrouw op basisschool de Holtbanck in Rheden en basisschool de Akker in Dieren. Het boek ‘Moos: inpakken en wegwezen’ is het vervolg op haar eerste boek, ‘Moos ziet ze vliegen’. Kim Oltohf maakte de tekeningen in de boeken over Moos. Zij geeft deze middag een mini-workshop waarbij kinderen zelf letters gaan ontwerpen op een papieren tegeltje. Ook kunnen kinderen meedoen aan een woordzoeker, waarbij ze kans maken het nieuwe boek te winnen. Bianca leest voor uit het nieuwe boek.