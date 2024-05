Preek van de Leek in Martinikerk

DOESBURG – Op zondag 12 mei is er weer een Preek van de Leek in de Martinikerk in Doesburg. Jan Erik Grunveld (1948) , lid van het Joods Dialoogcomité, houdt de lekepreek. Het thema is: Het elfde gebod: Gij zult niet onverschillig zijn. Grunveld zal spreken over de toenemende spanning in de Nederlandse samenleving als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas. Van huis uit is hij organisatiepsycholoog. Hij zal vanuit zijn persoonlijke ervaring een pleidooi voeren voor een dialoog van betrokkenheid. “Het was de Joodse schrijver en Auschwitz-overlever Elie Wiesel die zei: Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. We hopen dat u komt en daarmee uw betrokkenheid bij de dialoog toont”, aldus de organisatie van de preek van de leek.

De Preek begint om 16.00 uur in de Martinikerk. De kerk is open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten met een drankje en een hapje.