Plusbus Doesburg gaat ook rijden in de avond en het weekend

DOESBURG – Plusbus Doesburg gaat op proef ook ritten aanbieden in de avond en in het weekend. Ook wordt de huidige maximum afstand van 15 kilometer verruimd. Dit sluit aan bij de wensen van inwoners van Doesburg die door een beperking, rolstoelgebruik of hun leeftijd afhankelijk zijn van (bijzonder) vervoer. Dankzij de Plusbus kunnen zij toch zelfstandig boodschappen doen, naar het ziekenhuis, bij familie of vrienden op bezoek, naar het zwembad of naar het museum. Voorheen was dit alleen doordeweeks overdag mogelijk, maar nu dus ook in de avond in het weekend en wat verder weg.

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken, de officiële naam van de Plusbus, bestaat uit een team van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers.“Een prachtig voorbeeld van vrijwillige inzet”, prijst wethouder Bart Elbers van de gemeente Doesburg het werk van de vrijwilligers van de Plusbus. “Chauffeurs en het bestuur zetten zich vol in om het bijzonder vervoer voor de inwoners van Doesburg mogelijk te houden. We hebben samen gekeken wat nodig was om de Plusbus voor nog meer mensen een passende oplossing te maken. Het bleek dat de openingstijden en de reisafstand een struikelblok vormen. Daarom gaat de Plusbus nu ook in de avond en het weekend ritten aan te bieden. Hier heeft de gemeente Doesburg als pilot extra subsidie beschikbaar voor gesteld”, aldus de wethouder.

Nieuwe vrijwilligers

Ook voorzitter Leen Goor is blij met de goede samenwerking met de gemeente. Hij is trots op zijn vrijwilligersorganisatie. “Je kunt wel zeggen dat we ons in de afgelopen 34 jaar hebben ontwikkeld tot een goed georganiseerd bedrijf. Jaarlijks verzorgen we zo’n tienduizend ritten.” Dit aantal zal toenemen als de Plusbus ritten in de avond en het weekend gaat verzorgen. “We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe chauffeurs.”

Volgens chauffeur Theo Kelderman is het dankbaar werk. “Mensen zijn heel blij omdat ze dankzij jou naar het ziekenhuis of de Albert Heijn kunnen. En in een kleine gemeente als Doesburg ken je veel mensen, waardoor je onderweg leuke gesprekken voert.” Collega-chauffeur Hans Gerritsen vult aan. “Ik rijd op een vaste dag. Hierdoor bouw je een band op met mensen.” De dagen waarop ze rijden, kunnen de chauffeurs overigens zelf bepalen. “De meeste chauffeurs kiezen voor een dagdeel, maar dat gaat allemaal in goed overleg.”

Goede sfeer

Een blik op de groep vrijwilligers maakt duidelijk dat het met de onderlinge sfeer wel goed zit. “We doen ons best de vrijwilligers met elkaar te verbinden. We zien elkaar zeker vier tot vijf keer per jaar en de sfeer is altijd goed. We organiseren vrijwilligersavonden waarbij we het overleg afsluiten met de derde helft, zoals wij dat altijd zeggen,” vertelt voorzitter Leen lachend. Een van de chauffeurs wijst nog op het jaarlijkse eindejaarsbuffet. Ook de attentheid van coördinator Wilfred Hoed draagt zeker bij aan de betrokkenheid en goede sfeer bij de Plusbus.

In het kantoor van de Plusbus in het nieuwe Stadskantoor neemt vrijwilliger Trudy Besselink ondertussen een telefoontje aan. “Iedere werkdag van 8 tot 16.30 uur kunnen klanten bellen om een rit aan te vragen. We doen altijd ons uiterste best om de rit in te plannen. Zeker wanneer mensen een dag of twee van te voren bellen is er veel mogelijk.” Er is een vrij groot vast klantenbestand waarvan een deel bestaat uit vaste ritten. “De meeste mensen begrijpen dat ze soms een beetje flexibel moeten zijn”, legt Trudy uit. “Ze zijn dan misschien een half uur eerder bij een afspraak, maar zijn blij dat ze thuis worden opgehaald en teruggebracht.” Naast bellen kunnen klanten ook een rit aanvragen via plusbusdoesburg.nl. Hier staat ook meer informatie over bijvoorbeeld de tarieven.

Mensen die belangstelling hebben om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met de Plusbus en vragen naar Wilfred Hoed. “Ook geïnteresseerden uit andere gemeenten zijn van harte welkom”, zegt de organisatie.